Киев, , 12:10 — REGNUM

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского начала повторять тезисы предыдущей власти, которая всю ответственность за конфликт на Донбассе возлагала на Кремль. Об этом 5 августа в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Антом Малеев.

«Удивляет то, как быстро новый президент, его ближайшее окружение, друзья из «95-ого квартала» изменили свою политику: от обвинения предшественников — Порошенко, что не могут договориться, до того, что сами начали говорить словами Порошенко: «Друзья, все зависит не от нас, все это решается в Кремле», — рассказал Малеев.

Он также напомнил, что достижение высокого уровня жизни и экономического развития на подконтрольной украинскому правительству территориях не позволит Киеву вернуть часть Донбасса. В качестве примера он привел ситуацию с Грузией и Северной Осетией.

«Вот Грузия живет лучше, чем Осетия. И что там появилось желание возвращаться? Нет… Это друг от друга это не зависит. Это зависит только от одной персоны, которая находится в Кремле», — добавил Малеев.

По его словам, Киев может вернуть часть Донбасса если открыто капитулирует перед Кремлем, лишив «украинское правительство значительной части воли».

«Тут два выхода: или ты сегодня оглашаешь капитуляцию, или мы говорим о том, что опять раскрутим действия коалиции и опять будем давить на Путина», — рассказал Малеев.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил в интервью «Коммерсанту», что парламент Украины обсудит вопрос предоставления Донбассу «особого статуса». При этом он предупредил, что принятие законов не поможет урегулировать конфликт.

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов… Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой», — рассказа Разумков.