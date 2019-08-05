Нью-Дели, , 12:19 — REGNUM

За два года правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди отменило или существенным образом изменило условия тендеров на 4 млрд долларов с целью поддержать товары отечественного производства, изготовленные в рамках программы Make in India (Производите в Индии). Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Правительство Индии пошло на отмену тендеров в соответствии с обновленными правилами государственных закупок, изданными 15 июня 2017 года. Контроль за исполнением указанных правил осуществляет департамент развития промышленности и внутренней торговли Индии (DPIIT). Сообщается, что изменение процедуры государственных закупок в наибольшей степени затронуло проекты по строительству заводов удобрений общей стоимостью более 700 млн долларов, энергетические проекты общей стоимостью 1,15 млрд долларов, а также проект развития метро в городе Мумбаи, штат Махараштра, стоимостью 430 млн долларов.

Отметим, что до 27 января 2019 года департамент развития промышленности и внутренней торговли Индии (DPIIT) именовался департаментом промышленной политики и развития. Департамент функционирует в рамках Министерства торговли и промышленности Индии.