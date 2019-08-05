Нур-Султан, , 12:08 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (мэру) Алма-Аты Бакытжану Сагинтаеву подготовить город к началу учебного года, сообщили 5 августа в пресс-службе главы государства.

Мэр также отдал поручения по улучшению медицинских услуг и решению актуальных проблем города. Сагинтаев, в свою очередь, проинформировал Токаева о социально-экономическом развитии Алма-Аты.

Глава государства отметил исключительную важность развития инфраструктуры города, транспортной системы и укрепления общественной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Бакытжан Сагинтаев поручил расширить сеть автобусных перевозок в Алма-Ате и повысить квалификацию специалистов автопарков.

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