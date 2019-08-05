Нью-Дели, , 13:03 — REGNUM

За первые 100 дней нового срока правительства во главе с Нарендрой Моди северо-восточные штаты Индии получат дополнительное финансирование на общую сумму более 30 млрд рупий (примерно 430,62 млн долларов). Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на интервью министра развития Северо-восточного региона Джитендры Сингха.

Джитендра Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что за первые 100 дней своего второго срока правительство Бхаратия джаната парти (БДП) намерено согласовать и начать реализацию более 200 новых проектов по развитию северо-восточных штатов Индии. Таким образом, индийский северо-восток будет получать по 300 млн рупий (примерно 4,3 млн долларов) ежедневно. Глава министерства развития Северо-восточного региона заявил: «Кабинет министров во главе с Нарендрой Моди всегда уделял первостепенное значение северо-восточным штатам, на которые предыдущие правительства не обращали внимания». Джитендра Сингх также отметил, что федеральное правительство поставило задачу обеспечить полную интеграцию индийского северо-востока в социально-экономическую структуру Индии.

Напомним, что второй срок правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди начался 30 мая. Правящая Бхаратия джаната парти (БДП) смогла не только удержаться у власти, но и увеличить число своих представителей в парламенте 282 до 303 из 543. Правительство Нарендры Моди проводит активные экономические реформы, направленные на привлечение инвестиций, а также развитие инфраструктуры в Индии.