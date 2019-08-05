Нью-Дели, , 12:40 — REGNUM

Губернатор индийского штата Джамму и Кашмир Сатья Пал Малик заявил, что особый статус штата не будет отменен в ближайшее время. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Сатья Пал Малик, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Хотя я не могу предсказать судьбу особого статуса штата Джамму и Кашмир на многие годы вперед, можно с полной уверенностью утверждать, что в ближайшее время он сохранится». Губернатор штата также отметил, что недавнее решение федерального правительства усилить кашмирскую группировку сил безопасности было продиктовано существенным осложнением обстановки в регионе, в том числе растущей угрозой терактов. Ранее, 29 июля, стало известно о решении МВД Индии разместить в кашмирской долине 100 дополнительных рот сил безопасности.

Напомним, что особый статус штата Джамму и Кашмир закреплен в статье 35А конституции Индии. Согласно указанной статье, законодательный орган штата Джамму и Кашмир самостоятельно определяет, кто является «постоянным резидентом» штата. Обладатели статуса «постоянного резидента» пользуются особыми правами и привилегиями в пределах штата. Например, лишь постоянные резиденты Джамму и Кашмира могут приобретать собственность на территории штата или состоять на службе в местных органах власти. Попытки пересмотреть статью 35А конституции Индии вызвали протесты со стороны жителей Джамму и Кашмира, а также местных сепаратистских лидеров. Отметим, что усиление присутствия индийских военных и военизированных формирований в регионе также рассматривается как посягательство на привилегии штата.