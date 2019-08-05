Нью-Дели, , 12:11 — REGNUM

Бывший вице-президент Мальдив Ахмед Адиб Абдул Гафур был арестован в Индии и депортирован на Мальдивы. Об 4 августа этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Ахмед Адиб Абдул Гафур был арестован полицией индийского штата Тамилнад при попытке незаконно пересечь границу на грузовом судне. Сообщается, что бывший вице-президент Мальдив намеревался попросить политического убежища в Индии. Адвокат по международным делам Тоби Кадман, представляющий интересы мальдивского политика, заявил: «Основанием для предоставления убежища Ахмеду Адибу Абдулу Гафуру является тот факт, что дальнейшее нахождение в Мальдивской Республике сопряжено с угрозами его жизни». Тем не менее, индийские власти приняли решение о депортации мальдивского политика. К настоящему времени он уже доставлен в столицу островного государства Мале.

Напомним, что в октябре 2015 года Ахмед Адиб Абдул Гафур был задержан полицией Мальдив по обвинению в организации покушения на Абдуллу Ямина, который в то время занимал пост президента Мальдивской Республики. Впоследствии бывшего вице-президента также обвинили в коррупции, в результате чего он был вынужден провести в тюрьме более трех лет. В 2018 году Верховный суд Мальдив досрочно освободил Ахмеда Адиба Абдула Гафура из тюрьмы, сняв с него все обвинения. Тем не менее, генеральный прокурор островного государства подал прошение о пересмотре данного решения, что побудило бывшего вице-президента бежать из страны.