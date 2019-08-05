Нью-Дели, , 12:12 — REGNUM

Индия успешно испытала новую отечественную ракету QRSAM класса «земля-воздух». Об этом 4 августа сообщило индийское новостное издание Ракшак ньюз.

Новая ракета QRSAM (Quick Response Surface-to-Air Missile) способна отражать широкий спектр воздушных угроз в короткое время, что обусловливает ее стратегическое значение. Дальность поражения ракеты составляет 25−30 км. Ракетный комплекс может быть установлен на подвижные средства с высокой грузоподъемностью. Сообщается, что ракета оснащена оборудованием для осуществления радиопротиводействия, в том числе для борьбы с радиоподавлением. Примечательно, что ракета предназначена для поражения воздушных целей при любых погодных условиях.

Ракета QRSAM была сконструирована и произведена Организацией оборонных исследований и разработок Индии. Два испытания были проведены на полигоне в округ Баласор, штат Орисса, 4 августа. Сообщается, что в ходе тестовых запусков ракеты продемонстрировали выдающиеся аэродинамические свойства и высокую маневренность.