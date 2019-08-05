Нью-Дели, , 12:25 — REGNUM

Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал законопроект о лишении проблемного штата Джамму и Кашмир особого статуса, об этом 5 августа сообщает Geo TV.

После подписания документа, отменяющего 370 статью конституции, которая закрепляла особый статус штата Джамму и Кашмир, он был внесен министром внутренних дел Индии Амит Шахом в парламент страны.

Суть законопроекта предполагает снятие с региона Джамму и Кашмир статус штата, теперь, в случае одобрения документа парламентом, он становится союзной территорией, теряющей ряд прав.

Вооруженные силы Индии приведены в состояние повышенной боеготовности на указанных территориях.

Причиной подобного решения стали столкновения вспыхнувшие в штате, после которых военные приступили здесь к проведению спецоперации.

Напомним, штат Джамму и Кашмир населяют в основном представители ислама, здесь их большинство, что предопределяет сепаратистские наклонности, в подогреве которых официальный Нью-Дели обвиняет Пакистан.

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