Москва, , 11:57 — REGNUM

Соединенные Штаты стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, с ликвидацией США ДРСМД был нанесен тяжелый удар по системе контроля над вооружениями, которая создавалась в течение десятилетий. В связи с этим неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

«Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора», — подчеркнул Рябков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД, обвинив в своих действиях Россию. В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп поручил разработать меры для начала «новой эры» контроля за вооружениями. Вместе с тем США уже готовятся в ближайшее время начать испытания собственных ракет средней дальности.

Отметим, что существовавшая в мире к началу 2000-х годов международная система контроля над вооружениями была создана в последние годы холодной войны и сразу после развала СССР. Она базировалась на нескольких российско-американских (ранее советско-американских) договорах, которые имели четкую систему сдержек и противовесов для недопущения масштабного военного конфликта прежде всего в Европе, но и в мире в целом. Это был договор по ПРО, ДРСМД, Договор СНВ (1,2,3).

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