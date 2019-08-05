Ташкент, , 11:56 — REGNUM

Соглашение между правительствами Узбекистана и Турции о сотрудничестве в области туризма вступило в силу, сообщает 5 августа МИД Узбекистана.

Ранее, соглашение было подписано между правительствами двух стран 25 октября 2017 года.

«Соглашение нацелено на расширение взаимного сотрудничества в области туризма для ознакомления своих граждан с достижениями в области науки, социального развития, культуры, с природой и достопримечательностями, а также историческими памятниками и культурными традициями народов», говорится в сообщении.

В соответствии с документом, стороны будут способствовать продвижению совместных туристических маршрутов и брендов, таких как «Великий Шелковый путь» и другие, путем организации международных конференций, форумов, семинаров, выставок, публикаций в СМИ.

«Соглашением предусматривается, что стороны будут содействовать установлению прямых контактов между предприятиями туристической отрасли, привлекать инвестиции в развитие туристической инфраструктуры», отмечает МИД.

Как отмечается на сайте МИД Узбекистана, Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Узбекистана (занимает 4-место после России, Китая и Казахстана). При этом, последние данные о товарообороте, которые фигурируют на сайте внешнеполитического ведомства — за 2017 год-тогда объем узбекско-турецкого товарооборота составил 1,5 миллиарда долларов