Тбилиси, , 11:51 — REGNUM

Систему финансирования партий в Грузии планируется заменить на более справедливую и объективную модель. Об этом 5 августа заявил председатель парламента страны Арчил Талаквадзе на брифинге перед встречей рабочей группы по реформе избирательного законодательства, передает грузинский «Первый канал».

По его словам, предлагаемые поправки также направлены на проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с нулевым барьером. Талаквадзе добавил, что партия, имеющая хотя бы один мандат, в парламенте получит финансирование в соответствии с голосами, полученными на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили предложил провести ближайшие парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Предложение было сделано на фоне давления оппозиции по этому вопросу.