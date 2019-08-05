Иерусалим, , 11:56 — REGNUM

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху обвинил председателя Кнессета Юлия Эдельштейна в попытке государственного переворота, который он якобы планирует с главой партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдором Либерманом. Пост с обвинением, опубликованный на странице Нетаньяху-младшего в социальной сети Twitter, вскоре был удален. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Заявления Яира Нетаньяху было связано с интервью Либермана, в котором последний заявил, что может предложить Эдельштейна в качестве кандидата в премьеры. При этом глава НДИ подчеркнул, что выдвижение другого кандидата от партии «Ликуд» возможно только в том случае, если Нетаньяху вновь не сможет сформировать правительство.

На обвинения сына премьера ответил спикер Кнессета Эдельштейн, который отметил, что слова Либермана — не более чем очередное подтверждение тому, что «Нетаньяху был и является единственным кандидатом от «Ликуда» на пост премьера».