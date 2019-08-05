Лондон, , 11:48 — REGNUM

Военные Великобритании выразили опасения, что российские подводные лодки могут действовать незаметно в британских водах, сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, речь идет о российских подлодках проекта 636 «Варшавянка». По мнению военных, эти субмарины с малошумными двигателями могут отслеживать перемещения Королевских ВМС в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.

Именно это должно стать весомым доводом в пользу увеличения финансирования британских ВМС, полагают источники издания. Россия сейчас «пожинает плоды» огромных вложений в новые разработки, сделанные 15−20 лет назад, благодаря чему Москва может сейчас производить «невероятно тихие» подводные лодки, считают источники.

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Как сообщало ИА REGNUM, дизель-электрические «Варшавянки», оснащаемые ракетным комплексом «Калибр», получили за уникальную малошумность неофициальное название «Чёрная дыра». Добавим, головной корабль проекта Б-261 «Новороссийск» принята в боевой состав флота в августе 2014 года.

Отметим, ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. заявил, что Россия расширила свое присутствие в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. Он отметил, что Россия обладает мощным подводным флотом и вкладывает средства в его совершенствование.

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