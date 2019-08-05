5 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Нужно быть готовыми к тому, что США могут провести «работу над ошибками» и начнут проводить новую ближневосточную политику, менять отношения с Турцией, в перспективе – и с Ираном, на основе «прагматики» и с выходом на самые неожиданные союзы и альянсы.

Станислав Тарасов, , 11:41 — REGNUM





Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Два факта. Первый. Как сообщает Le Monde, Париж и Берлин отказались поддерживать предложение Вашингтона о создании коалиции против «иранской агрессии» в Персидском заливе и не собираются посылать туда свои корабли. Их, пока еще не громко, поддержали также Брюссель и Амстердам. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что «присутствие иностранных войск только добавит трудностей во взаимоотношения с Ираном, когда решается судьба ядерного соглашения». Вашингтон в гневе. Посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил Берлин чуть ли не в предательстве, напомнив, что «Америка пожертвовала собой, чтобы помочь Германии стать частью Запада», на её территории размещены «34 тысячи американских солдат, на содержание их Вашингтон тратит миллиарды долларов».

Второй. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии (восточнее Евфрата) против сил самообороны сирийских курдов, а также в Манбидже. Причем, даже в том случае, если США не выведут оттуда свой воинский контингент. Теоретически можно предположить, что Анкара готова вступить в военные столкновения с американцами. В этой связи глава пресс-службы государственного департамента США Морган Ортэгус заявила, что «такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Турецкий солдат (cc) Aramis X. Ramirez

Эти два факта объединяет одно обстоятельство: Франция, Германия и Турция, являющиеся союзниками США по НАТО, по разным причинам и в отношении разных событий отказываются следовать в фарватере американцев на Ближнем Востоке. Европа не желает терять Иран, считая, что сохранение ядерного соглашения с Тегераном «является очень важным для региональной безопасности», справедливо полагает, что дестабилизация в этом регионе может запустить неконтролируемые процессы, которые неминуемо затронут и ее хотя бы по части миграционного кризиса. Особенно остро на это стала реагировать Германия. Вот, что пишет в этой связи немецкий журнал Der Spiegel:

«В стране резко сократилось число сторонников трансатлантического союза, которые всегда были уверены в том, что Германия не будет уклоняться от участия в военных операциях, возглавляемых США. Однако сейчас ситуация изменилась: даже самые ярые приверженцы оси Берлин — Вашингтон выступают против участия бундесвера в военной миссии США по защите торговых путей, проходящих через Ормузский пролив».

Что касается Анкары, то она давно выпала, точнее, ее вывели из бывшей триады союзников США в регионе Саудовская Аравия — Израиль — Турция. Причин тому немало, но главная в том, что Вашингтон и Израиль оказывают серьезную поддержку курдам, что Анкара воспринимает в качестве угрозы сохранения территориальной целостности Турции. Без отказа американцев от этой позиции у них нет шансов сблизиться с Анкарой, а выстраиваемая ими архитектура региональной безопасности теряет геополитическую устойчивость. Потому что США, Израиль и Саудовская Аравия заострены на сокрушение Ирана. В результате американская дипломатия теряет свою маневренность и почти на всех направлениях в регионе терпит неудачи из-за отсутствия желающих выполнять «черную работу».

Курды (сс) Kurdishstruggle

В этой связи некоторые американские эксперты утверждают, что, например, в Ираке, где существует негласное тактическое взаимодействие между американскими советниками и проиранскими формированиями местной шиитской милиции, а также в Афганистане, где США оказываются в непростом положении, Тегеран использует Вашингтон в своих интересах. Иранцы не дестабилизируют ситуацию в Ираке, снабжают его энергоресурсами, обеспечивают определенное равновесие на приграничных территориях с Афганистаном, устраивающее их. Правда, ресурсы такой политики ограничены, так как Ирану пока не удается сбить накал антииранского политического дискурса в США, который, правда, перестал эффективно срабатывать на европейском направлении. Помимо того, немалым влияниям на ход событий в регионе обладает альянс Россия — Турция — Иран. Дело идет даже к появлению между этими тремя странами в среднесрочной перспективе устойчивых контуров политико-военного партнерства.

Однако нужно быть готовыми к тому, что США могут провести «работу над ошибками» и начнут менять свою ближневосточную политику, особенно в отношении Турции и в перспективе — с Ираном, на основе «новой прагматики» с выходом на самые неожиданные союзы и альянсы. До недавних пор американцы не были готовы к быстрым переменам. Однако они начинают осознавать новую реальность. Такое может наступить завтра. А сегодня Вашингтону предстоит решать сложный европейско-турецкий геополитический ребус. Пока можно прогнозировать одно: Ближний Восток продолжает меняться. Но кто скажет, в какую сторону?