Каракас, , 13:00 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна — это «жертва неблагополучного колумбийского государства». Такое заявление политик сделал на основании большого количества изъятых наркотиков, попавших на территорию Боливарианской Республики из Колумбии. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«В этом году Венесуэла бьёт рекорд по количеству изъятий наркотиков, поступающих из Колумбии. Контрабанда — это свидетельство неблагополучия государства, оставляющего без контроля свои границы и отдающего его в руки криминалу», — заявил Мадуро во время памятной церемонии, посвящённой 82-летию Боливарианской Национальной гвардии.

Президент отметил, что после того как колумбийские власти продемонстрировали свою причастность к покушению на высшие венесуэльские чины, в том числе самого Мадуро, 4 августа 2018 г., основой своей стратегии они избрали конспиративные действия.

«Из Колумбии пришёл терроризм в форме дрона, — вспомнил Мадуро сорвавшуюся попытку покушения на него годичной давности. — Они надеялись нас убить, они хотели сокрушить мир и независимость нашей страны. Год спустя мы заявляем: мы в строю, мы живы и мы победили».