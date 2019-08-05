Каракас, , 11:36 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter поблагодарил представителей оппозиции за участие в переговорном процессе по урегулированию ситуации в стране. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Хуан Гуайдо Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я благодарю венесуэльскую оппозицию, которая пока ещё продолжает участвовать в политическом диалоге через «механизм Осло», — написал политик.

Мадуро также подтвердил свою готовность «оставаться за столом переговоров» для достижения соглашения по обеспечению мира в стране.

Ранее представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо объявил о возобновлении переговоров с правительственной делегацией из Каракаса.