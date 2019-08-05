Гавана, , 12:36 — REGNUM

Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что, клевеща на работающих в Бразилии кубинских врачей, президент Бразилии Жаир Болсонару лжёт и занимается услужением США. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Президент Болсонару ещё раз солгал. Его холуйство в отношении США постыдно. Своей пошлой клеветой в отношении Кубы и программы Mais Médicos [«Больше медиков»] он никогда не сумеет обмануть братский бразильский народ, хорошо знающий о благородстве и гуманизме, которые сопровождали сотрудничество с кубинскими врачами», — написал Диас-Канель на своей официальной странице в Twitter.

Причиной такой реакции главы Кубы стало скандальное заявление Болсонару, что якобы работники здравоохранения Кубы находятся в Бразилии, чтобы формировать там «отряды герильи».