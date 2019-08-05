Буэнос-Айрес, , 12:01 — REGNUM

В разгар предвыборной кампании президент Аргентины Маурисио Макри вновь выступил с защитой политики, проводимой его правительством. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Политик в очередной раз заявил, что стране досталось «тяжёлое наследство», намекая на политику своей предшественницы Кристины Фернандес де Киршнер, которая баллотируется на октябрьских выборах в качестве вице-президента в паре с Альберто Фернандесом. При этом Макри подчеркнул: «Наша экономика уже готова начать рост на многие годы вперёд».

Между тем долг Аргентины перед МВФ составляет 57 млрд долларов, её экономика находится в рецессии, национальная валюта обесценивается. В конце 2018 г. Фонд сделал прогноз, согласно которому оживление аргентинской экономики произойдёт в лучшем случае в 2020 г.