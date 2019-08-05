Загреб, , 11:52 — REGNUM

Президент Хорватии Колинда Грабар Китарович на открытии памятника первому хорватскому президенту Франьо Туджману в городе Глина заявила, что Хорватия ради мира и будущего простила многое, но не военные преступления. По ее словам, преступников необходимо наказывать в судебном порядке. Об этом сообщает хорватский информационный портал Хина.

«Во имя мира и будущего мы многое простили, но мы также должны вести расследования и наказывать за военные преступления в судебном порядке. Это долг Хорватии перед жертвами», — сказала Колинда Грабар-Китарович.

Президент Хорватии подчеркнула, что Глина занимает важное место в истории республики, и не малую роль она сыграла в «Войне за Родину» (Войне за независимость Хорватии 1991−1995), поэтому «болезненные раны до сих пор видны на лице города и в сердцах людей».

Колинда Грабар-Китарович призвала власти найти ответственных за создание во время югославских войн концентрационных лагерей для хорватов в Глине, чтобы они «предстали перед судом».