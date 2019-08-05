Республика Бурятия, , 11:24 — REGNUM

Бывший финансовый директор «Вертолётов России» Сергей Желтиков официально назначен новым министром промышленности Бурятии. Указ о назначении от 2 августа был подписан главой республики Алексеем Цыденовым.

Напомним, глава представил нового министра ещё 1 июля. Сергей Желтиков тогда отметил, что очень долго прожил в Бурятии и может принести пользу республике.

Он добавил тогда, что видит два основных направления развития промышленности республики.

«Первое связано с крупной промышленностью и теми вопросами, которых я касался, работая в «Вертолетах России». Это организация производства новых моделей вертолетов, а также нового самолета «Байкал», — отметил свежеиспеченный министр.

Второе направление, по его мнению, заключается в поддержке малого предпринимательства.

Сергей Желтиков родился в 1981 году в городе Бердск Новосибирской области. В 2007 году окончил Новосибирский государственный университет, получив ученую степень магистра экономики.

С 2006 по 2013 год работал на Улан-Удэнском авиационном заводе, занимая должности советника гендиректора по финансовым вопросам, советника управляющего директора и начальника финансового управления, заместителя управляющего директора по корпоративному развитию и ЛИН-технологиям.

С января 2014 года по январь 2018 года занимал должность директора по финансам и экономике Холдинга «Вертолеты России».

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