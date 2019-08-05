Аддис-Абеба, , 11:34 — REGNUM

Министерство иностранных дел Эфиопии подтвердило свою приверженность поддержанию процесса установления мира в Судане. Эфиопия продолжит участвовать в урегулировании конфликта: ранее правительство Абия Ахмеда выступило прямым посредником между переходным военным советом и оппозиционными силами Судана и заручилось поддержкой сторон. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

«С самого начала политического кризиса в Судане Эфиопия внимательно следила за ситуацией и немедленно оказывала поддержку инициативам по восстановлению мира в стране. Предложение о посредничестве премьер-министра Абия Ахмеда было принято военными и оппозицией 7 июня 2019 года «, — сказал пресс-секретарь МИД Небият Гетачеу. Отметив, что роль Эфиопии является ключевой в процессе принятия политической декларации о переходном процессе, г-н Гетачеу заявил, что это приведет к установлению относительной стабильности в Судане.

«С самого начала предложение Эфиопии об арбитраже отличалось, и правительство Эфиопии в нем отдавало приоритет именно суданскому суверенитету и интересам суданского народа. Именно поэтому усилия принесли плодотворные результаты», — добавил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь МИД Эфиопии, в свою очередь, подчеркнул, что поддержка его страной переговоров между сторонами будет продолжаться, поскольку Судан является важным партнером, соседней и братской страной. По его словам, мирный процесс в Судане идет успешно, и Эфиопия окажет необходимую поддержку, чтобы все политические силы в стране могли самостоятельно устранить имеющиеся разногласия. Усилия по установлению прочного мира в Судане проходят в духе решения африканских проблем самими африканцами посредством совместных усилий Эфиопии и Африканского союза.