Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM

Законопроект, отменяющий особый статус индийского штата Джамму и Кашмир, представлен в парламенте министром внутренних дел Индии Амитом Шахом. Об этом сообщает 5 августа телеканал NDTV.

Шах заявил, что ситуация с безопасностью требует реорганизации устройства штата, особый статус которого закреплен в индийской конституции. Власти страны предлагают сделать Джамму и Кашмир отдельной союзной территорией с законодательным органом.

Как сообщало ИА REGNUM, с Кашмиром связан длящийся годами конфликт между Индией и Пакистаном. Так, в начале августа премьер-министр Пакистана Имран Хан индийских военных в нападении на мирное население в спорном регионе.

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