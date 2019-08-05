Тегеран, , 11:40 — REGNUM

Соединенные Штаты находятся в самоизоляции и не способны создать коалицию по Ормузскому проливу. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 5 августа, на пресс-конференции в Тегеране.

«США находятся в самоизоляции… и не могут создать коалицию», — сказал Зариф, добавив, что Вашингтон хотел лишить Иран его прав.

Министр иностранных дел уточнил, что развитие и прогресс Ирана станет самым лучшим ответом на политику давления США, а также на линию «экономического терроризма».

Напомним, ранее в Вашингтоне было заявлено о намерении возложить от 80 до 90% нагрузки на союзников США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения там безопасности торгового судоходства.