Ташкент, , 11:14 — REGNUM

На полигоне Фориш в Узбекистане стартовал конкурс «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр, передает 5 августа телеканал «Звезда».

В официальной церемонии открытия конкурса принял участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он поздравил всех участников со стартом международных состязаний и пожелал участникам удачи от главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.

Иванов отметил, что Узбекистан впервые принимает на своей территории Армейские международные игры. В конкурсе принимают участие военные медики из 11 стран.

Отметим, военнослужащие, принимающие участие в «Военно-медицинской эстафете», будут соревноваться в вождении специальной техники, эвакуации раненных с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, а также выполнят упражнения учебных стрельб.

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