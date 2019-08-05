Киев, , 11:05 — REGNUM

Украинский политический эксперт Александр Ольшанский поддержал ввод в Верховной Раде системы анализа за голосованием и высказываниями депутатов, которую прозвали «Большой брат». Соответствующее заявление Ольшанский сделал 5 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

«Большой брат» — это псевдоним… Речь идет об анализе итогов голосования и явки депутатов, это законно. Анализировать слова? Все что сказано в стенах парламента, в сессионном зале может быть достоянием народа. Они находятся на работе, в зале, все их слова принадлежат нам… Понятно, что слова, сказанные с трибуны или с места, их можно анализировать. Будет ли прослушка заявлений, которые депутаты говорят не в микрофон, а между собой? Я не знаю. Любые депутаты находятся в зале на работе: от «Слуги народа», не от «Слуги народа». Работа депутатов — говорить. Их слова, сказанные в зале, принадлежат нам», — сказал Ольшанский.

По его словам, применение новой системы анализа позволит поддерживать внутрипартийную дисциплину в партии «Слуга народа».

«Анализом речей депутатов в зале занимаются лет 50, еще из докомпьютерных времен. Понятно, что компьютеры дали больше инструментария для анализа речей и голосований депутатов. В этом нет ничего страшного… Это обычная практика, ничего в ней нет необычного. Скорее речь идет о внутрипартийной дисциплине. Невозможно применить нормы права к таким голосованиям, поскольку каждый депутат самостоятельный и может голосовать как хочет. Это делалось и раньше, просто сейчас об этом сказали открыто. Не вижу в этом ничего плохого. Это хорошая идея», — добавил Ольшанский.

Как сообщалось, 4 августа будущий депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что пропрезидентская партия намерена использовать в парламенте программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать голосование депутатов. По его словам, это поможет избежать политической коррупции.

«В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Мы за этим можем не уследить. … Наша задача — с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, поэтому применим такую технологию», — сказал Арахамия.

Он сообщил, что система будет непрерывно анализировать голоса, результаты голосования. Арахамия добавил, что в партии систему уже прозвали «Большой брат» (термин из антиутопии Джорджа Оруэлла, под которым подразумевают тотальный контроль).