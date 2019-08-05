Москва, , 10:55 — REGNUM

Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди признал, что намерение правительства Российской Федерации повысить налог на добавленную стоимость до 20% на сырье из пальмового масла, поступающего из Индонезии, вызвано недоразумением в отношении пальмового масла, которое признали вредным для здоровья, сообщает Antaranews.

«Мы можем доказать, что пальмовое масло безопасно и полезно для потребления. Мы должны договориться с правительством России», — заявил посол Индонезии в Москве.

Вахид Суприяди выразил надежду, что правительство РФ откажется от плана повышения налога на пальмовое масло из Индонезии после запланированного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Индонезию в этом году.

Издание отмечает, что в настоящее время налог на добавленную стоимость на сырье из пальмового масла, поступающего из Индонезии, составляет 10%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди заявил, что к визиту президента России Владимира Путина в Индонезию подготовлены к подписанию не менее 8 меморандумов о взаимопонимании.

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