Дмитрий Орлов, 5 августа 2019, 11:00 — REGNUM
1. Федеральная политика в отношении регионов
Одной из наиболее резонансных тем, связанных с региональной политикой федеральных властей, стали меры по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и помощи пострадавшим. Владимир Путин продемонстрировал пример эффективного контроля за ситуацией (показательным стало, например, совещание в Братске), а также прямой коммуникации с гражданами.
Президент обратился не только к тактическим, но и к стратегическим проблемам, связанным с наводнением. Так, он поручил правительству создать специальную рабочую группу по мониторингу за ситуацией с лесопользованием. Это не ситуативная реакция на ситуацию в Приангарье, а продолжение комплексной антикоррупционной политики в этой сфере. Эту тему Владимир Путин поднимал и в послании Федеральному Собранию в феврале, и в выступлении перед Советом законодателей в апреле 2019 года. Предлагаемые президентом меры направлены на снижение роли теневого сектора экономики и может в ближайшие годы стать одним из фактором перезагрузки региональных элит в ряде субъектов, относящихся к Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Не исключено, что новые резонансные антикоррупционные процессы, прямо или косвенно взаимосвязанные с «лесной» темой, будут инициированы в течение ближайших нескольких месяцев.
Антикоррупционная повестка в целом остается одной из выигрышных тем для продвижения врио губернаторов даже в случае, если они вступают в предвыборную кампанию с минимальным запасом времени. Вспомним, например, как работа правоохранительных органов по борьбе со злоупотреблениями в сфере ЖКХ стала позитивным фактором для старта кампании врио главы Астраханской области Игоря Бабушкина.
Другой перспективной темой, связанной с усилением контроля центра за ситуацией в регионах, становится борьба с картелями в сфере дорожного строительства и в фармацевтической отрасли. Эта проблема обсуждалась на встрече Владимира Путина с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Не исключено, что она может стать одной из резонансных тем политической повестки осени 2019 года.
2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
В фокусе внимания медиа и экспертного сообщества традиционно остается политическая ситуация в Севастополе, где в сентябре 2019 года также состоятся выборы в заксобрание. Отставка экс-главы города Дмитрия Овсянникова и назначение на пост врио губернатора Михаила Развожаева, во-первых, продемонстрировала новые акценты в кадровой политике центра. Развожаева можно отнести к «молодым технократам» (38 лет, опыт разноплановой руководящей работы в региональных и федеральных органах власти, до прихода в руководство Обшероссийского народного фронта — карьера профессионального чиновника, а не политика). Тем не менее, работая на должности врио главы Хакасии, Михаил Развожаев продемонстрировал способность не только решения чисто хозяйственно-управленческих задач, но и относительно эффективной коммуникации с гражданами (он, например, лично посещал наиболее проблемные населенные пункты региона).
На примере Развожаева заметен один из путей трансформации базовых требований к губернаторам-«технократам» — ставка центра на профессиональных чиновников-управленцев при подборе кадров на губернаторские позиции сохраняется, но при этом в функционале такого типа руководителей возрастает роль навыков по выстраиванию каналов коммуникации. То есть речь идет не об отказе от практики назначения губернаторов-«технократов» как одного из возможных (хотя и не единственного) сценария кадровой политики центра, но о постепенной трансформации стиля, образа и методов таких руководителей. В том числе — об акценте на более ярко выраженную социальную составляющую в рамках повестки, которую они продвигают, что уже отмечалось в других исследованиях АПЭК.
Кадровые изменения в Севастополе вновь продемонстрировали системную роль «Единой России» в региональной политике центра. Крайняя неустойчивость позиций Дмитрия Овсянникова в качестве главы Севастополя ни для кого не являлась секретом, однако отставка этого чиновника произошла вскоре после его резонансного конфликта с региональным отделением партии. Стоит взглянуть на ситуацию в контексте не региональных, а федеральных трендов. Укрепляется роль «Единой России» как института, осуществляющего независимый контроль за реализацией региональной политики центра (в том числе за национальными проектами) и выстраивание прямых каналов помощи гражданам и коммуникации с ними («сервисная» партия). Показательны акценты в программной статье лидера партии, премьер-министра Дмитрия Медведева «Единая Россия» — курс на перемены». Это важный федеральный тренд, и его будут вынуждены учитывать главы регионов для выстраивания отношений с центром и местными элитами, а также для повышения устойчивости собственных позиций.
3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Эффективность работы по ликвидации последствий стихийных бедствий и реагирования на чрезвычайные ситуации, внимание первых лиц государства к ситуации в конкретных регионах, осуществление национальных и инфраструктурных проектов, а также работа со стратегическими инвесторами в июле 2019 года определяли позиции в рейтинге для многих глав регионов. Антикоррупционные мероприятия правоохранительных органов становятся при этом важным фактором укрепления позиций для врио глав регионов. Вполне выраженный восходящий тренд характеризует влияние большинства врио глав регионов и ряда действующих губернаторов, баллотирующихся на следующий срок.
В число фигурантов рейтинга входят врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (61-е место) и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (76-е место).
Сохраняется позитивная динамика влияния большинства врио глав регионов. Заметно укрепляются позиции врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова (с 12-го на 5-е место) — после встречи с Владимиром Путиным, заявлений руководства города о снижении темпов роста тарифов на коммунальные услуги и относительного урегулирования ситуации с муниципальными выборами. Переходит в группу с очень сильным влиянием врио главы Башкирии Радий Хабиров (с 26-го на 19-е место) на фоне встречи с Дмитрием Медведевым и поддержки главой правительства инициативы о создании особой экономической зоны в Ишимбае.
Усиливается влияние врио главы Челябинской области Алексея Текслера (с 39-го на 31-е место) после встречи с президентом, в ходе которой глава государства подтвердил, что федеральные средства на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС регион получит, несмотря на перенос мероприятий с участием глав государств в Санкт-Петербург. Переходит в группу с сильным влиянием врио главы Оренбургской области Денис Паслер (с 54-го на 46-е место). Укрепляются позиции врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова (с 37-го на 29-е место).
Усиливается влияние врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса (с 58-го на 53-е место) — после заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что регион получит около 7,5 млрд. рублей до 2024 года на реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Развивается восходящий тренд для врио главы Астраханской области Игоря Бабушкина (с 70-го на 67-е место) на фоне антикоррупционной кампании в сфере ЖКХ региона, в рамках которой фигурантами уголовных дел стало более 20 человек. Также усиливается влияние врио главы Калмыкии Бату Хасикова (с 73-го на 69-е место). Незначительно ослабевают врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 30-го на 32-е место) и врио главы Курской области Роман Старовойт (с 33-го на 36-е место).
Фактором укрепления позиций губернаторов в рейтинге остается реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в их регионах. Так, усиливается влияние главы Тюменской области Александра Моора (с 14-го на 11-е место) — вероятно, на фоне анонсированного корпорацией «Газпром нефть» строительства в Тюмени исследовательского центра «Геосфера», в создание которого может быть вложено около 3 млрд. рублей. Укрепляются позиции губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 20-го на 16-е место) на фоне обсуждения планов создания в Приморске универсально-перегрузочного комплекса, строительство которого должно начаться в 2019 году. Усиливается влияние главы Вологодской области Олега Кувшинникова (с 38-го на 34-е место) — в том числе после того, как подрядчики строительства моста через реку Шексна (проект оценивается примерно в 16,5 млрд. рублей) заявили, что завершение работ значительно ускоряется. Укрепляются позиции главы Якутии Айсена Николаева (с 52-го на 44-е место, переходит в группу с сильным влиянием). В Якутии в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года панируется реконструкция 15 аэропортов.
Внимание первых лиц государства к предвыборным регионам создает возможности для укрепления позиций их руководителей. Так, позитивным информационным поводом для губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (с 53-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием) стал визит в регион Дмитрия Медведева.
Проблемы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и реагирования на чрезвычайные ситуации, по-прежнему остаются важным фактором уязвимости глав регионов. Покидает группу с очень сильным влиянием глава Красноярского края Александр Усс (с 15-го на 28-е место) — на фоне ситуации с тушением лесных пожаров в регионе, негативной реакции населения и элит на его высказывания по этой проблеме, а также митинга протеста за отставку губернатора. Продолжается нисходящий тренд для губернатора Иркутской области Сергея Левченко (с 78-го на 84-е место) на фоне ситуации с ликвидацией последствий наводнения в Тулуне. На фоне трагических событий, связанные с пожаром в детском палаточном лагере, теряет позиции губернатор Хабаровского края Сергея Фургал (с 79-го на 81-е место).
Фактором уязвимости для губернаторов становятся антикоррупционные процессы в отношении высокопоставленных региональных чиновников и управленцев. Так, теряет позиции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (с 11-го на 15-е место) — вероятно, после того как уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении руководителя Главного управления автомобильных дорог региона Дениса Цветкова. Покидает группу с сильным влиянием губернатор Рязанской области Николай Любимов (с 42-го на 54-е место) — на фоне разбирательства по делу экс-главы администрации областного центра Сергея Карабасова.
|Глава субъекта Российской Федерации
|Место в рейтинге
|Место в рейтинге в июне
|Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
|1
|1
|7,97
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
|2
|2
|7,38
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
|3
|3
|7,13
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
|4
|4
|7,00
|Беглов Александр Дмитриевич И.о. губернатора города Санкт-Петербург
|5
|12
|6,88
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
|6
|6
|6,70
|Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области
|7
|8
|6,45
|Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края
|8
|5
|6,38
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
|9
|9
|6,20
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
|10
|10
|6,13
|Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области
|11
|14
|6,05
|Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области
|12
|7
|6,00
|Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан
|13
|13
|5,93
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
|14
|16
|5,80
|Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области
|15
|11
|5,74
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
|16
|20
|5,71
|Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
|17
|18
|5,65
|Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики
|18
|17
|5,62
|Хабиров Радий Фаритович И.о. главы Республики Башкортостан
|19
|26
|5,60
|Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
|20
|21
|5,57
|Сильное влияние
|Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области
|21
|29
|5,53
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
|22
|27
|5,50
|Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области
|23
|24
|5,48
|Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области
|24
|19
|5,45
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
|25
|22
|5,42
|Артамонов Игорь Георгиевич И.о. главы администрации Липецкой области
|26
|31
|5,40
|Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области
|27
|23
|5,37
|Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края
|28
|15
|5,33
|Шумков Вадим Михайлович И.о. губернатора Курганской области
|29
|37
|5,31
|Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области
|30
|25
|5,30
|Текслер Алексей Леонидович И.о. губернатора Челябинской области
|31
|39
|5,26
|Лимаренко Валерий Игоревич И.о. губернатора Сахалинской области
|32
|30
|5,24
|Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области
|33
|34
|5,19
|Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области
|34
|38
|5,11
|Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края
|35
|35
|5,07
|Старовойт Роман Владимирович И.о. губернатора Курской области
|36
|33
|5,00
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
|37
|38
|4,93
|Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края
|38
|32
|4,90
|Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области
|39
|41
|4,85
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
|40
|36
|4,80
|Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области
|41
|44
|4,77
|Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области
|42
|46
|4,74
|Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области
|43
|43
|4,71
|Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия)
|44
|52
|4,68
|Коков Казбек Валерьевич И.о. главы Кабардино-Балкарской Республики
|45
|45
|4,65
|Паслер Денис Владимирович И.о. губернатора Оренбургской области
|46
|54
|4,63
|Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
|47
|50
|4,60
|Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области
|48
|47
|4,55
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
|49
|53
|4,52
|Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области
|50
|51
|4,50
|Среднее влияние
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
|51
|40
|4,45
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
|52
|49
|4,40
|Чибис Андрей Владимирович И.о. губернатора Мурманской области
|53
|58
|4,38
|Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области
|54
|42
|4,33
|Хорохордин Олег Леонидович И.о. главы Республики Алтай
|55
|56
|4,27
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
|56
|60
|4,22
|Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области
|57
|61
|4,15
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
|58
|59
|4,12
|Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области
|59
|65
|4,08
|Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО
|60
|55
|4,02
|Развожаев Михаил Владимирович И.о. губернатора города Севастополя
|61
|-
|4,00
|Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края
|62
|62
|3,98
|Осипов Александр Михайлович И.о. губернатора Забайкальского края
|63
|64
|3,94
|Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея
|64
|63
|3,89
|Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл
|65
|48
|3,86
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
|66
|74
|3,83
|Бабушкин Игорь Юрьевич И.о. губернатора Астраханской области
|67
|70
|3,77
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
|68
|68
|3,75
|Хасиков Бату Сергеевич И.о. главы Республики Калмыкия
|69
|73
|3,71
|Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия
|70
|67
|3,68
|Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области
|71
|71
|3,64
|Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия
|72
|76
|3,57
|Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области
|73
|69
|3,50
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
|74
|77
|3,46
|Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области
|75
|66
|3,43
|Калиматов Махмуд-Али Макшарипович И.о. главы Республики Ингушетия
|76
|-
|3,40
|Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва
|77
|75
|3,38
|Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания
|78
|82
|3,35
|Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области
|79
|72
|3,33
|Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области
|80
|84
|3,18
|Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края
|81
|79
|3,12
|Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия
|82
|85
|3,07
|Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области
|83
|81
|3,03
|Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области
|84
|78
|3,00
|Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области
|85
|83
|2,83
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в июне 2019 года