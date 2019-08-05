5 августа 2019 | Время чтения 18 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

Российские регионы Иван Шилов © ИА REGNUM

Одной из наиболее резонансных тем, связанных с региональной политикой федеральных властей, стали меры по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и помощи пострадавшим. Владимир Путин продемонстрировал пример эффективного контроля за ситуацией (показательным стало, например, совещание в Братске), а также прямой коммуникации с гражданами.

Президент обратился не только к тактическим, но и к стратегическим проблемам, связанным с наводнением. Так, он поручил правительству создать специальную рабочую группу по мониторингу за ситуацией с лесопользованием. Это не ситуативная реакция на ситуацию в Приангарье, а продолжение комплексной антикоррупционной политики в этой сфере. Эту тему Владимир Путин поднимал и в послании Федеральному Собранию в феврале, и в выступлении перед Советом законодателей в апреле 2019 года. Предлагаемые президентом меры направлены на снижение роли теневого сектора экономики и может в ближайшие годы стать одним из фактором перезагрузки региональных элит в ряде субъектов, относящихся к Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Не исключено, что новые резонансные антикоррупционные процессы, прямо или косвенно взаимосвязанные с «лесной» темой, будут инициированы в течение ближайших нескольких месяцев.

Антикоррупционная повестка в целом остается одной из выигрышных тем для продвижения врио губернаторов даже в случае, если они вступают в предвыборную кампанию с минимальным запасом времени. Вспомним, например, как работа правоохранительных органов по борьбе со злоупотреблениями в сфере ЖКХ стала позитивным фактором для старта кампании врио главы Астраханской области Игоря Бабушкина.

Другой перспективной темой, связанной с усилением контроля центра за ситуацией в регионах, становится борьба с картелями в сфере дорожного строительства и в фармацевтической отрасли. Эта проблема обсуждалась на встрече Владимира Путина с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Не исключено, что она может стать одной из резонансных тем политической повестки осени 2019 года.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В фокусе внимания медиа и экспертного сообщества традиционно остается политическая ситуация в Севастополе, где в сентябре 2019 года также состоятся выборы в заксобрание. Отставка экс-главы города Дмитрия Овсянникова и назначение на пост врио губернатора Михаила Развожаева, во-первых, продемонстрировала новые акценты в кадровой политике центра. Развожаева можно отнести к «молодым технократам» (38 лет, опыт разноплановой руководящей работы в региональных и федеральных органах власти, до прихода в руководство Обшероссийского народного фронта — карьера профессионального чиновника, а не политика). Тем не менее, работая на должности врио главы Хакасии, Михаил Развожаев продемонстрировал способность не только решения чисто хозяйственно-управленческих задач, но и относительно эффективной коммуникации с гражданами (он, например, лично посещал наиболее проблемные населенные пункты региона).

На примере Развожаева заметен один из путей трансформации базовых требований к губернаторам-«технократам» — ставка центра на профессиональных чиновников-управленцев при подборе кадров на губернаторские позиции сохраняется, но при этом в функционале такого типа руководителей возрастает роль навыков по выстраиванию каналов коммуникации. То есть речь идет не об отказе от практики назначения губернаторов-«технократов» как одного из возможных (хотя и не единственного) сценария кадровой политики центра, но о постепенной трансформации стиля, образа и методов таких руководителей. В том числе — об акценте на более ярко выраженную социальную составляющую в рамках повестки, которую они продвигают, что уже отмечалось в других исследованиях АПЭК.

Кадровые изменения в Севастополе вновь продемонстрировали системную роль «Единой России» в региональной политике центра. Крайняя неустойчивость позиций Дмитрия Овсянникова в качестве главы Севастополя ни для кого не являлась секретом, однако отставка этого чиновника произошла вскоре после его резонансного конфликта с региональным отделением партии. Стоит взглянуть на ситуацию в контексте не региональных, а федеральных трендов. Укрепляется роль «Единой России» как института, осуществляющего независимый контроль за реализацией региональной политики центра (в том числе за национальными проектами) и выстраивание прямых каналов помощи гражданам и коммуникации с ними («сервисная» партия). Показательны акценты в программной статье лидера партии, премьер-министра Дмитрия Медведева «Единая Россия» — курс на перемены». Это важный федеральный тренд, и его будут вынуждены учитывать главы регионов для выстраивания отношений с центром и местными элитами, а также для повышения устойчивости собственных позиций.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Эффективность работы по ликвидации последствий стихийных бедствий и реагирования на чрезвычайные ситуации, внимание первых лиц государства к ситуации в конкретных регионах, осуществление национальных и инфраструктурных проектов, а также работа со стратегическими инвесторами в июле 2019 года определяли позиции в рейтинге для многих глав регионов. Антикоррупционные мероприятия правоохранительных органов становятся при этом важным фактором укрепления позиций для врио глав регионов. Вполне выраженный восходящий тренд характеризует влияние большинства врио глав регионов и ряда действующих губернаторов, баллотирующихся на следующий срок.

В число фигурантов рейтинга входят врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (61-е место) и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (76-е место).

Сохраняется позитивная динамика влияния большинства врио глав регионов. Заметно укрепляются позиции врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова (с 12-го на 5-е место) — после встречи с Владимиром Путиным, заявлений руководства города о снижении темпов роста тарифов на коммунальные услуги и относительного урегулирования ситуации с муниципальными выборами. Переходит в группу с очень сильным влиянием врио главы Башкирии Радий Хабиров (с 26-го на 19-е место) на фоне встречи с Дмитрием Медведевым и поддержки главой правительства инициативы о создании особой экономической зоны в Ишимбае.

Усиливается влияние врио главы Челябинской области Алексея Текслера (с 39-го на 31-е место) после встречи с президентом, в ходе которой глава государства подтвердил, что федеральные средства на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС регион получит, несмотря на перенос мероприятий с участием глав государств в Санкт-Петербург. Переходит в группу с сильным влиянием врио главы Оренбургской области Денис Паслер (с 54-го на 46-е место). Укрепляются позиции врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова (с 37-го на 29-е место).

Усиливается влияние врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса (с 58-го на 53-е место) — после заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что регион получит около 7,5 млрд. рублей до 2024 года на реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Развивается восходящий тренд для врио главы Астраханской области Игоря Бабушкина (с 70-го на 67-е место) на фоне антикоррупционной кампании в сфере ЖКХ региона, в рамках которой фигурантами уголовных дел стало более 20 человек. Также усиливается влияние врио главы Калмыкии Бату Хасикова (с 73-го на 69-е место). Незначительно ослабевают врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 30-го на 32-е место) и врио главы Курской области Роман Старовойт (с 33-го на 36-е место).

Фактором укрепления позиций губернаторов в рейтинге остается реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в их регионах. Так, усиливается влияние главы Тюменской области Александра Моора (с 14-го на 11-е место) — вероятно, на фоне анонсированного корпорацией «Газпром нефть» строительства в Тюмени исследовательского центра «Геосфера», в создание которого может быть вложено около 3 млрд. рублей. Укрепляются позиции губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 20-го на 16-е место) на фоне обсуждения планов создания в Приморске универсально-перегрузочного комплекса, строительство которого должно начаться в 2019 году. Усиливается влияние главы Вологодской области Олега Кувшинникова (с 38-го на 34-е место) — в том числе после того, как подрядчики строительства моста через реку Шексна (проект оценивается примерно в 16,5 млрд. рублей) заявили, что завершение работ значительно ускоряется. Укрепляются позиции главы Якутии Айсена Николаева (с 52-го на 44-е место, переходит в группу с сильным влиянием). В Якутии в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года панируется реконструкция 15 аэропортов.

Внимание первых лиц государства к предвыборным регионам создает возможности для укрепления позиций их руководителей. Так, позитивным информационным поводом для губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (с 53-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием) стал визит в регион Дмитрия Медведева.

Проблемы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и реагирования на чрезвычайные ситуации, по-прежнему остаются важным фактором уязвимости глав регионов. Покидает группу с очень сильным влиянием глава Красноярского края Александр Усс (с 15-го на 28-е место) — на фоне ситуации с тушением лесных пожаров в регионе, негативной реакции населения и элит на его высказывания по этой проблеме, а также митинга протеста за отставку губернатора. Продолжается нисходящий тренд для губернатора Иркутской области Сергея Левченко (с 78-го на 84-е место) на фоне ситуации с ликвидацией последствий наводнения в Тулуне. На фоне трагических событий, связанные с пожаром в детском палаточном лагере, теряет позиции губернатор Хабаровского края Сергея Фургал (с 79-го на 81-е место).

Фактором уязвимости для губернаторов становятся антикоррупционные процессы в отношении высокопоставленных региональных чиновников и управленцев. Так, теряет позиции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (с 11-го на 15-е место) — вероятно, после того как уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении руководителя Главного управления автомобильных дорог региона Дениса Цветкова. Покидает группу с сильным влиянием губернатор Рязанской области Николай Любимов (с 42-го на 54-е место) — на фоне разбирательства по делу экс-главы администрации областного центра Сергея Карабасова.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в июне Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,97 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,38 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,13 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 4 4 7,00 Беглов Александр Дмитриевич И.о. губернатора города Санкт-Петербург 5 12 6,88 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 6 6 6,70 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 7 8 6,45 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 8 5 6,38 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 9 9 6,20 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 10 10 6,13 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 11 14 6,05 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 12 7 6,00 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 13 13 5,93 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 14 16 5,80 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 15 11 5,74 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 16 20 5,71 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 17 18 5,65 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 18 17 5,62 Хабиров Радий Фаритович И.о. главы Республики Башкортостан 19 26 5,60 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 20 21 5,57 Сильное влияние Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 21 29 5,53 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 22 27 5,50 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 23 24 5,48 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 24 19 5,45 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 25 22 5,42 Артамонов Игорь Георгиевич И.о. главы администрации Липецкой области 26 31 5,40 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 27 23 5,37 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 28 15 5,33 Шумков Вадим Михайлович И.о. губернатора Курганской области 29 37 5,31 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 30 25 5,30 Текслер Алексей Леонидович И.о. губернатора Челябинской области 31 39 5,26 Лимаренко Валерий Игоревич И.о. губернатора Сахалинской области 32 30 5,24 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 33 34 5,19 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 34 38 5,11 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 35 35 5,07 Старовойт Роман Владимирович И.о. губернатора Курской области 36 33 5,00 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 37 38 4,93 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 38 32 4,90 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 39 41 4,85 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 40 36 4,80 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 41 44 4,77 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 42 46 4,74 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 43 43 4,71 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 44 52 4,68 Коков Казбек Валерьевич И.о. главы Кабардино-Балкарской Республики 45 45 4,65 Паслер Денис Владимирович И.о. губернатора Оренбургской области 46 54 4,63 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 47 50 4,60 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 48 47 4,55 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 49 53 4,52 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 50 51 4,50 Среднее влияние Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 51 40 4,45 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 52 49 4,40 Чибис Андрей Владимирович И.о. губернатора Мурманской области 53 58 4,38 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 54 42 4,33 Хорохордин Олег Леонидович И.о. главы Республики Алтай 55 56 4,27 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 56 60 4,22 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 57 61 4,15 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 58 59 4,12 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 59 65 4,08 Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО 60 55 4,02 Развожаев Михаил Владимирович И.о. губернатора города Севастополя 61 - 4,00 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 62 62 3,98 Осипов Александр Михайлович И.о. губернатора Забайкальского края 63 64 3,94 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 64 63 3,89 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 65 48 3,86 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 66 74 3,83 Бабушкин Игорь Юрьевич И.о. губернатора Астраханской области 67 70 3,77 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 68 68 3,75 Хасиков Бату Сергеевич И.о. главы Республики Калмыкия 69 73 3,71 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 70 67 3,68 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 71 71 3,64 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 72 76 3,57 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 73 69 3,50 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 74 77 3,46 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 75 66 3,43 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович И.о. главы Республики Ингушетия 76 - 3,40 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 77 75 3,38 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 78 82 3,35 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 79 72 3,33 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 80 84 3,18 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 81 79 3,12 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 82 85 3,07 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 83 81 3,03 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 84 78 3,00 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 85 83 2,83

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в июне 2019 года