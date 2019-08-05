Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:40 — REGNUM

Известный репортер из Танзании Эрик Кабендера, арестованный в понедельник, 29 июля, был обвинен в подстрекательстве к мятежу, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление его адвоката.

Джебра Камбол рассказал, что полиция сначала допросила его клиента по поводу его гражданства, несмотря на то, что у него был танзанийский паспорт. Затем журналиста передали в отдел киберпреступлений для допроса, сказал адвокат.

В настоящее время Кабендере предъявлено обвинение в «подстрекательстве к мятежу» в связи со статьей, опубликованной в «The Economist». Публикация о президенте восточноафриканской нации носила название: «Джон Магуфули рушит свободу Танзании».

«Эрику было отказано в залоге полиции, несмотря на тот факт, что залог является конституционным правом для задержанных в Танзании», — сказал Камбол, добавив, что в минувшую пятницу офицеры были направлены в дом журналиста с обыском.

В социальных сетях стартовала кампания за освобождение журналиста под хэштегом #FreeErickKabendera.

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