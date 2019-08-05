5 августа 2019 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 10:34 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Всемирная сеть молитвы Святейшего отца опубликовала новое видеопослание с молитвенными прошениями на август, в котором папа Римский Франциск просит молиться о семьях, дабы они стали настоящими «мастерскими человечности», передает Vatican News (Ватикан). «Какой мир мы хотим оставить для будущего? Пусть в этом мире будут семьи. Будем же заботиться о семьях, ибо они — подлинные школы завтрашнего дня, пространства свободы, центры человечества. Предоставим же им необходимое место в молитве, как личной, так и общинной. Помолимся о том, чтобы семьи — благодаря жизни в молитве и любви — все более становились «мастерскими человечности», — говорится в нем. Согласно некоторым официальным данным, на территории Европейского союза 16% семей — неполные (состоящие из одного родителя и детей). По статистике последних трех лет, в США в законном браке живут 44% пар, при этом растет число одиноких людей (20%) и сожительствующих пар (8%). Из стран Латинской Америки особенно выделяется Колумбия, где вне брака проживают 35% пар; подобная тенденция касается и остальных стран Латиноамериканского региона. Кроме того, 27% детей растут здесь в неполных семьях.

Вице-президент Объединения итальянских католических веб-сайтов (Weca) Рита Маркетти делится своими рассуждениями по поводу «фейковых» новостей, особенно в католическом интернет-пространстве. Мгновенность распространения информации, считает Маркетти, не способствует здравому рассуждению: необходимо «развивать и взращивать критический подход посредством распространения информационной и цифровой грамотности, то есть умения понимать и критически оценивать материалы, которые встречаются в сети». Чем же отличаются классические «утки» от «фейков»? По мнению Маркетти, разница между ними заключается в механизме распространения: в случае фейков это соцсети. Пользователи соцсетей делятся содержанием фейковых новостей, тем самым разделяя с их авторами нравственную ответственность. Нередко случается, что эти новости попадают даже в журналы и телепередачи. Социальные сети в последнее время все больше становятся журналистским источником, и распространение фейковых новостей во многом объясняется именно этим. Однако не следует сваливать вину полностью на интернет. Безусловно, соцсети способствуют восприятию опубликованных там материалов как источника новостей, однако это свидетельствует и о небрежности журналистов, призванных всегда анализировать источники. Если говорить о добродетели благоразумия в этой сфере, то она проявляется в таких шагах, как проверка источника, особенно там, где присутствуют чрезмерно сенсационные заголовки; внимание к ссылкам, вставленным в публикацию; поиск других источников, предлагающих ту же самую новость. Одну из причин распространения фейковых новостей Маркетти видит в недостаточной правовой основе функционирования соцсетей. Но никакие законы или цензура здесь не помогут, если люди не обучены отличать правду ото лжи: здесь поможет именно добродетель благоразумия.

L'Osservatore Romano (Ватикан) сообщает о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). США официально вышли из РСМД. Вашингтон показывает пальцем на Россию, «виновную» в том, что она создала наземную версию с дальностью более 500 километров крылатой ракеты «Калибр», поставляемой во флот. Москва никогда не соглашалась с такой интерпретацией. Россия фактически возложила ответственность на НАТО за подрыв РСМД посредством создания противоракетного щита в Восточной Европе, что на фоне ослабления стратегической стабильности ставит под угрозу безопасность российских граждан, поскольку — это тезис Кремля — оборонительные установки ПРО могут быть быстро переделаны в атакующие. Москва на данный момент заявляет, что готова ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности при условии, что другая сторона примет аналогичные меры, не разрабатывая новое оружие.

Шесть тюркоязычных стран создали единую Торгово-промышленную палату, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Решение принято Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном, Узбекистаном, объединенными в Совет сотрудничества тюркоязычных стран. Совет, основанный в 2009 году, призван содействовать сотрудничеству и развитию между странами, использующими тюркские языки. Экономический потенциал шести государств составляет около 1100 миллиардов долларов. В последние дни Генеральная ассамблея Совета заседала в Стамбуле, на ней присутствовали представители только Турции, Азербайджана и Казахстана. До сих пор сотрудничество между тюркскими странами приносило свои плоды в лингвистической и экономической (прежде всего, энергетике) сферах.

Новая Православная церковь Украины, независимая от России и созданная в декабре 2018 года, впервые в своей истории отметила в воскресенье, 28 июля, годовщину Крещения Руси, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Как ПЦУ, так и Украинская православная церковь Московского патриархата стремились сделать эти торжества демонстрацией своей силы. Две Церкви, одна в субботу 27-го, другая в воскресенье 28-го, организовали литургии у подножия памятника князю Владимиру, символа рождения славянского православия. Празднование проходит в этом году в особом контексте. Почти 50 тысяч верующих (до 300 тысяч, по словам организаторов), лояльных УПЦ МП, начали в субботу традиционный ход к Киево-Печерской лавре. На следующий день, по данным МВД Украины, около 15 000 человек, принадлежащих к новой Церкви, вышли с ходом по центру Киева. Некоторые, как Нина, уже участвовали в подобном несколько раз, когда ответственная за организацию Церковь все еще называлась Киевским патриархатом и не была признана какой-либо другой православной Церковью. «В этом году особая радость, — говорит 69-летняя киевлянка. — Радость наконец-то иметь нашу Церковь». Это выражение, «наша Церковь», часто слышно в процессии, украшенной украинскими флагами и возглавляемой группой капелланов с иконой Девы Марии, представленной в качестве защитника украинских солдат. Их шествие завершается у памятника князю Владимиру исполнением государственного гимна. Верующие УПЦ МП не богаты на символы национальной гордости. Виктория, которая несет икону Богородицы, относится к прихожанам ПЦУ так: «Мы ничего не имеем против них, напротив, молимся, чтобы они вернулись в истинную Церковь». Наталья, 54-летняя репатриантка из Винницы, считает, что этой новой Церкви не хватает «преемственности». Украинская православная церковь Московского патриархата, которую критикуют со времени революции 2014 года, обвиняется в поддержке сепаратистских групп на востоке страны и связях с российскими спецслужбами. В эти выходные она не просто хотела напомнить, что остается первой Церковью в стране, по крайней мере, с точки зрения бухгалтерского учета (около 12 тысяч приходов против почти 7 тысяч новой Церкви). Она хотела также осудить нападения на ее молитвенные места зимой этого года, когда некоторые приходы перешли из УПЦ МП в новую Церковь с благословения властей.

В юго-восточной Турции, согласно данным «Христианской инициативы Востока» (ICO), пожары угрожают нескольким христианским деревням и монастырям, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). В частности, древнему центру восточного монашества Тур Абдин (в переводе с сирийского — «Гора поклонения»), который является сердцем Сирийской православной церкви, а самые старые из сохранившихся (и населенных) здесь монастырей и церквей датируются IV веком. В Мидине, крупнейшей христианской деревне в регионе, уничтожены леса, поля и виноградники. Пожар вспыхнул в нескольких местах, подозревают поджог. Этим летом несколько раз обстреливали монастырь Дейрулзафаран и его сельскохозяйственные угодья. Несколько дней назад пожар уничтожил более 500 оливковых деревьев и многие фруктовые деревья, принадлежащие монастырю. И в этом случае полиция заподозрила поджог. Огонь нанес огромный ущерб многим христианским деревням, которые находятся в основном в труднодоступных горных районах Тур Абдина. Еще в 1960-х годах здесь проживало до 100 тысяч христиан. По данным ICO, сейчас их осталось чуть более 2600. Остальные выехали на работу в Германию и Австрию после Второй мировой войны. Турецкие власти подозревают, что пожары в Тур Абдине не случайны, и ищут поджигателей. Тактика уничтожения сельскохозяйственных земель огнем широко использовалась в этом году боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северной Сирии на границе с Турцией. Сирийские православные общины по всему миру опасаются, что тактика поджогов, используемая террористами в северной части Сирии, перекинется на территорию Турции. Обеспокоенность сирийской православной общины, которую разделяют сирийские и халдейские католики и ассирийцы, также касается концентрации турецких войск на сирийской границе, которые могут начать вторжение в сирийский регион Джазира.

На позицию главы Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви способны претендовать как минимум 12 епископов, передает Agenzia Fides (Ватикан). Главное условие, установленное турецким декретом 1961 года, подразумевает, что кандидат родился в Турции или его отец является турецким гражданином. Процесс избрания нового армянского патриарха Константинополя, по-видимому, вступил в завершающую стадию после многих споров и инцидентов. Напомним, что в феврале 2018 года канцелярия губернатора Стамбула отменила уже начатую избирательную кампанию, сославшись на то, что находящийся много лет в коме патриарх Месроп все еще жив, а турецкие правовые нормы предусматривают избрание нового главы патриархата только после смерти предшественника. В это неспокойное дело неоднократно вмешивался Верховный духовный совет при католикосе Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине, сетуя на то, что разногласия между отдельными лицами и церковными группировками армянской общины Константинополя создали почву для «внешнего вмешательства», в том числе со стороны турецкой власти.

Изменение климата, мигранты, однополые браки — вот некоторые вопросы, на которых сосредоточены католические епископы Европы в диалоге с Европейским союзом, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Регулярные контакты между религиозными и европейскими институтами проводятся в соответствии с Лиссабонским договором. От имени Католической церкви выступает Конференция католических епископов Европы (COMECE), которую в настоящее время возглавляет архиепископ Жан-Клод Холлерих из Люксембурга. COMECE была одной из первых, кто поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой Европейской комиссии. Немецкий политик принадлежит Христианско-демократической партии. Темы, которые обсуждаются с ЕС, часто затрагивают права человека (в связи с мигрантами) и социальные права работников, например, в случае работы по воскресеньям, против чего выступает Церковь. В письме вице-президенту Европейской комиссии Франсу Тиммермансу COMECE просит разъяснить определение «супруга» в одной из директив ЕС. Неясно, должно ли государство, которое не признает однополые браки, признавать правовые последствия таких отношений в другом государстве — члене ЕС. ЕК не дала COMECE разъяснений в то время, потому что дело рассматривалось трибуналом Евросоюза, который в конечном итоге ответил утвердительно.

В этом году мы получили удивительный подарок — возможность пересмотреть знаменитый мультфильм Disney «Король Лев», который впервые вышел на экраны в 1994 году, пишет Рускатолик.рф (Москва, Россия). «Король Лев» имеет гораздо более глубокое содержание, чем может показаться. Через историю Симбы рассказывается история каждого из нас. Подобно ему, мы приходим в мир, чтобы обнаружить некоторые вещи. Прежде всего то, что мы дети. Мы дети Отца, который любит нас, который дает нам жизнь и готов умереть за нас. Он умер за нас. Это происходит, когда мы изо всех сил пытаемся утвердить себя, быть независимыми и «смеяться опасности в лицо», как говорил маленький Симба, отправляясь на слоновье кладбище, вопреки строгому запрету отца. Именно здесь Шрам, воплощающий зло в этой истории, начинает играть с ним. Отцовская любовь не проходит, несмотря на грех, который мы совершаем, не становится меньше. Но наш грех ведет нас, так же, как он ведет Симбу, к тому, чтобы отвернуться от Отца, забыть свою историю и оказаться в местах и ситуациях, где мы, если не умираем, то доходим до того, что питаемся червями. Вам это не напоминает притчу Христа о блудном сыне, который дошел до того, что ел из одного корыта со свиньями? Но это не умаляет того факта, что мы дети и что наш Отец зовет нас. Он постоянно зовет нас к себе. Вернуться домой, в Его дом. Нам даны инструменты, которые помогают этому осуществиться. Во-первых, царство, то есть мир. Нам дан мир «не для того, чтобы мы его контролировали, а чтобы защищали его», как говорит король Муфаса своему маленькому наследнику. Во-вторых, компания Церкви, которую здесь олицетворяет бабуин Рафики. Она связывает нас с Отцом и задает нам тот же вопрос о жизни, который задает Рафики уже взрослому Симбе: «Кто ты?» В-третьих, друзья, даже если они не самые совершенные и могут думать иначе, чем мы. В этой истории Тимон и Пумба приглашают Симбу забыть прошлое, забыть, откуда он. Их философия — Хакуна Матата, жизнь без забот. Но именно друзья любят нас больше всего, вне всяких сомнений, они сделают все возможное, чтобы увидеть нас счастливыми, то есть реализованными. И потому Тимон и Пумба отправляются вслед за Симбой, чтобы помочь ему защитить прайд и его земли. Также реализация происходит посредством таинств, то есть через священное в конкретности жизни. Так, Нале суждено стать женой Симбы, и ей придется сопровождать его, чтобы он вернулся на путь и приблизился к своей реализации. Наконец, еще один важный момент: каждому из нас суждено стать королем. Королем чего? Нашей жизни. Потому что, как только мы осознаем, кто мы есть, и что рядом с нами есть кто-то, кто сопровождает нас в жизни, мы можем поднять голову, оставить червей и убежище, которое мы себе нашли, и ответить на этот призыв. Призыв быть героями нашей жизни, а не просто зрителями. Для последнего есть кинотеатры.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».