Киев, 5 августа 2019, 10:33 — REGNUM
Члены партии «Слуга народа» и будущие депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Максим Бужанский скептически отнеслись к предложению контролировать голосования в Раде при помощи искусственного интеллекта, сообщил 5 августа телеканал NewsOne.
Бужанский выразил уверенность, что подобные нововведения превратят депутатов в роботов и призвал не ограничиваться полумерами:
Дубинский напомнил, что название системы слежения «Большой брат» является отсылкой к роману-антиутопии Джоржа Оруэлла, в котором описано тоталитарное общество:
Напомним, ранее избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что партия намерена контролировать голосования каждого своего депутата при помощи системы слежения под названием «Большой брат». В данной системе будут использованы технологии искусственного интеллекта.