Киев, , 10:33 — REGNUM

Члены партии «Слуга народа» и будущие депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Максим Бужанский скептически отнеслись к предложению контролировать голосования в Раде при помощи искусственного интеллекта, сообщил 5 августа телеканал NewsOne.

Бужанский выразил уверенность, что подобные нововведения превратят депутатов в роботов и призвал не ограничиваться полумерами:

«Что сложного? Заперли на ночь в будки, телефоны забрали, покормили. Утром построение, выдали телефоны, строем провели в парламент. По дороге нужно хором петь какую-то песню, чтоб не общались между собой… Проголосовали, построились, и по будкам», — рассказал он.

Дубинский напомнил, что название системы слежения «Большой брат» является отсылкой к роману-антиутопии Джоржа Оруэлла, в котором описано тоталитарное общество:

«В романе Оруэлла «1984» Большой брат — символ тотального контроля над людьми и нацией…», — подчеркнул будущий депутат.

Напомним, ранее избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что партия намерена контролировать голосования каждого своего депутата при помощи системы слежения под названием «Большой брат». В данной системе будут использованы технологии искусственного интеллекта.