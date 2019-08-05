Вашингтон, , 10:28 — REGNUM

Председатель палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Калифорния Нэнси Пелоси призвала покончить с насилием с применением огнестрельного оружия в Соединённых Штатах. Об этом говорится в заявлении конгрессмена, опубликованном на сайте политика, которое Пелоси сделала после устроенной в штате Огайо в Дейтоне стрельбы.

Капитолий (сс) Erik Drost

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«Контролируемый республиканцами сенат должен остановить своё возмутительное противодействие (по законодательству об огнестрельном оружии — прим. ИА REGNUM) и присоединиться к палате представителей, чтобы положить конец ужасу и кровопролитию, которое каждый день происходит в Америке», — подчеркнула Пилоси.

Напомним, зимой 2019 года нижняя палата Конгресса США приняла проект закона, который предлагается ужесточить требования к проверке данных граждан, приобретающих огнестрельное оружие. В настоящее время конгресс находится на августовских каникулах, но ряд законодателей призвали созвать чрезвычайную сессию для рассмотрения законодательства о контроле над оружием.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в США произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. Так, мужчина начать стрелять из огнестрельного оружия в одном из торговых центров в американском городе Эль-Пасо. В результате погибли 20 человек, еще около 40 получили ранения. Позже в городе Дейтон (штат Огайо) в результате стрельбы погибли девять человек, ещё 26 получили ранения. Позднее ночью выстрелы раздались в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Ранения получили семь человек.