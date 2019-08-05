Вашингтон, , 10:22 — REGNUM

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер раскритиковал политику Китая в Индийском и Тихом океане и пообещал, что Вашингтон и его союзники не будут молча наблюдать за попытками Пекина дестабилизировать ситуацию в этом регионе, сообщает RT.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы убеждены, что ни одна нация не может и не должна господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе, — сказал Эспер. — Мы работаем сообща с нашими партнёрами, чтобы удовлетворить насущные потребности региона в безопасности».

По его словам, Вашингтон «решительно выступает против вызывающего беспокойства агрессивного дестабилизирующего поведения Китая». Речь идет, по его словам, о применении КНР «хищнических экономических практик и сделок «долг в обмен на суверенитет», а также способствование государством кражи интеллектуальной собственности у других стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развиваясь сам, Китай помогает развиваться всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. По его словам, Пекин продолжит расширять доступ к своему рынку и защиту прав интеллектуальной собственности.

Китайский лидер также обнародовал планы его страны увеличить импорт, укрепить равноправную конкуренцию отечественных и иностранных предприятий, обеспечив последним полноценную защиту их законных прав и интересов.

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