Москва, 5 августа 2019, 10:22 — REGNUM
Япония выразила протест России из-за учений Вооруженных сил РФ на Курилах. Дежурные дипломатические протесты давно перестали быть частью реальных процессов, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
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Но, что гораздо важнее, за этими словестными завесами идет настоящий процесс поиска решения и хочется надеяться, что мирный договор будет заключен до мая 2020 года в преддверии 75-й годовщины победы над фашизмом.
Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга завил, что Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир.
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