Москва, , 10:22 — REGNUM

Япония выразила протест России из-за учений Вооруженных сил РФ на Курилах. Дежурные дипломатические протесты давно перестали быть частью реальных процессов, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Читайте подробнее: Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

«На них обращают внимание только кадровые сотрудники МИДов, и то по нужде служебных обязанностей. И общественности Японии, и жителям России понятно, что военные учения ВС РФ или командировка премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы — это внутреннее дело нашей страны и на жизнь Японии мало влияет», — пояснил политолог.

Но, что гораздо важнее, за этими словестными завесами идет настоящий процесс поиска решения и хочется надеяться, что мирный договор будет заключен до мая 2020 года в преддверии 75-й годовщины победы над фашизмом.

«Если японцы смогут переступить через эмоциональные редуты, то это будет историческим прорывом, который развяжет многие региональные узелки вокруг Японии, Китая и Кореи. Тогда и дипломатам не придется бессмысленно марать бумагу», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга завил, что Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир.

На данную тему: Медведев: Курилы — «наша земля», нет поводов для беспокойства