Хартум, , 10:23 — REGNUM

Правящий Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная коалиция подписали конституционную декларацию, которая проложит путь к формированию переходного гражданского правительства, передает ВВС Africa.

Лидер оппозиции Ахмед Раби и генерал Мохамед Хамдан Дагло подписали документ 4 августа.

Посредники из Африканского союза и Эфиопии стали свидетелями подписания декларации. В документе изложены условия трехлетнего переходного периода, согласованного в прошлом месяце военным советом и лидерами оппозиции. Соглашение о разделении власти предусматривает создание суверенного совета из шести гражданских лиц и пяти генералов. Затем совет назначит премьер-министра и гражданское переходное правительство.

«Мы перевернули сложную страницу истории Судана, подписав это соглашение», — сказал журналистам генерал Дагло, широко известный как Хемети.

Официальная торжественная церемония подписания документа состоится 17 августа, и вскоре после этого будут объявлены премьер-министр и другие ключевые должностные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в ходе военного переворота в Судане был свергнут президент страны Омар аль-Башир, после чего к власти пришли представители Переходного военного совета. Протестующие, однако, не покинули улицы страны, требуя передачи власти в руки гражданского правительства. После нескольких месяцев переговоров стороны, наконец, пришли к соглашению. Оно было подписано 17 июля. В соглашении был заложен план передачи власти, рассчитанный чуть более чем на три года.