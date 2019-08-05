Душанбе, , 10:18 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования главе Белого дома Дональду Трампу в связи с гибелью 29 человек в Эль-Пасо и Дейтоне, сообщили 5 августа в пресс-службе главы государства.

«Выражаю вам, а также близким и родственникам погибших наши чувства сопереживания и глубокие соболезнования. Всем пострадавшим желаю полного выздоровления», — говорится в телеграмме соболезнования.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в результате стрельбы в одном из торговых центров города Аль-Пасо в США погибли 20 человек и еще 40 получили ранения. Позже в результате аналогичного преступления в городе Дейтоне были убиты 9 человек, 26 — получили ранения.

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