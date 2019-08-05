Бангкок, , 10:14 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с госсекретарем США Майком Помпео в Бангкоке (Таиланд) подняла вопрос о ситуации в Палестине, сообщает Sindonews.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сначала выразила признательность Майку Помпео за участие в совещании.

«Это свидетельствует о приверженности Соединенных Штатов укреплению сотрудничества с АСЕАН», — отметила Ретно Марсуди.

«Палестинский вопрос очень близок индонезийскому народу», — заявила Ретно Марсуди на встрече.

По её словам, благодаря возможностям США, можно надеяться, что Вашингтон сможет помочь Палестине в достижении справедливого мира и реализации палестинской мечты о независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подняла тему токсичных отходов в ходе заседания глав МИД стран АСЕАН в Бангкоке.

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