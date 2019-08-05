Пекин, , 10:00 — REGNUM

Власти Китая не пойдут на навязываемые США компромиссы в торговых вопросах и будут следовать собственной стратегии в развитии экономики, считают китайские эксперты, мнение которых приводит 5 августа China Daily.

По словам бывшего генсека комиссии по науке Госкомитета по делам развития и реформ Китая Чжана Яньшэна, КНР не хочет воевать с США, но и не боится этого, так как обладает достаточными ресурсами.

Читайте также: Китай угрожает ответить на новые пошлины Трампа

Таким образом эксперт прокомментировал планы Соединенных Штатов ввести дополнительные тарифы на китайские товары в размере $300 млрд. Вместе с тем он отметил, что Пекин уже предупредил Вашингтон о контрмерах, если американские тарифы вступят в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 сентября «небольшого дополнительного тарифа» в размере 10% на товары из Китая совокупной стоимостью $300 млрд. В свою очередь постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал США «вернуться на правильный путь» и не заниматься эскалацией торговой войны.

Читайте также: Надо готовиться к новым осложнениям: о новом витке войны пошлин США и Китая