Эрбиль, Ирак, , 09:56 — REGNUM

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с представителем генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис Пласшерт, об этом 4 августа сообщает Kurdistan.ru.

Переговоры совпали с пятой годовщиной резни, учиненной боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над курдами-езидами с Синджаре.

Дипломат проинформировала главу курдской автономии о своем недавнем визите в Синджар, а также о мерах, необходимых для стабилизации ситуации в регионе.

Барзани подчеркнул, что Эрбиль окажет любую посильную помощь для решения проблем, связанных с езидами, в частности с обеспечением безопасности в Синджаре в целях возвращения туда местного населения, бежавшего от террористов.

Напомним, в 2014 году боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись в Синджар — место компактного проживания курдов-езидов, в результате чего порядка 6 тыс. человек были похищены, сотни убиты, а десятки тысяч стали беженцами.

Читайте ранее в этом сюжете: Багдад обвинили в манипуляциях на выборах главы Киркука — СМИ