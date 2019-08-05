Псков, , 09:43 — REGNUM

Под Псковом сегодня, 5 августа, начинается первый этап соревнований международного этапа конкурса «Десантный взвод»: военнослужащие будут соревноваться в десантировании в составе взвода, быстром сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 км. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, по итогам жеребьёвки российские десантники на старт первого этапа конкурса выйдут седьмыми.

Первой стартует команда десантников из Венесуэлы, второй — белорусская команда, третьими — десантно-штурмовой взвод из Казахстана. Всего в этапе примут участие 17 команд, кроме команд Кубы, Марокко, Сирии и Шри-Ланки — они в первом этапе участия не принимают, из-за неполного представительства.

Накануне первого этапа конкурса, который состоится на площадке приземления «Кислово», участники соревнований провели взвешивание своего снаряжения, с которым им предстоит десантироваться и совершать марш-бросок на 10 километров. По регламенту состязаний, общий вес снаряжения не должен быть менее 8 кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод» проходит на полигонах Псковской области в рамках Армейских международный игр — 2019. Соревнования пройдут в четыре этапа и продлятся до 17 августа. В них принимают участие десантники из 21 страны мира.

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