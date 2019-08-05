Вашингтон, , 09:34 — REGNUM

Соединённые Штаты и Австралия видят необходимость заключить новое соглашение о контроле над вооружениями. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 29-х австралийско-американских консультаций, участие в которых приняли госсекретарь Майк Помпео, министр обороны США Марк Эспер, а также главы МИД и Минобороны Австралии Марис Пейн и Линды Рейнолдс.

Американская Межконтинентальная баллистическая ракета «Трайдент» Иван Шилов © ИА REGNUM

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В документе отмечено, что в новую сделку должны быть вовлечены больше участников, чем это было ранее. Стороны подтвердили необходимость новой эры в контроле над вооружениями, которая «активизирует усилия по сокращению ядерных рисков». США также допускают продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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«Они призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к США в их усилиях по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года между Россией и США и будет действовать до 5 февраля 2021 года. К февралю 2018 года стороны должны были сократить свой арсенал до 1550 ядерных боеголовок, а также 700 межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков и баллистических ракет подводных лодок.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает договор СНВ-3 неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать. В свою очередь президент РФ Владимир Путин также не исключил возможность отказа Российской Федерации от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях.

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Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.

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