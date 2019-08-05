Кызыл, , 09:32 — REGNUM

Конное подразделение российской армии примет участие в конкурсе «Конный марафон» в рамках АрМИ-2019. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, он проходит на на полигоне «Таван Толгой» монгольской армии.

По словам заместителя командующего 41 армии российских вооружённых сил генерал-майора Алексея Подивилова, Россия представила команду от горной бригады ЦВО, дислоцирующегося в столице Тувы.

«Вообще, горные подразделения на лошадях востребованы в ВС РФ. Там, где не преодолеет маршрут техника, всегда сможет пройти лошадь, а значит задачу будет выполнять вьючно-транспортное подразделение, военнослужащие которого и представляют нашу страну на этом конкурсе», — отметил генерал-майор.

Он также отметил, что особых трудностей у российских конников быть не должно, если не вмешается погода. Особенностью маршрутов на конкурсе станет этап с продолжительной «марафонской» дистанцией в более 100 км, когда человек и лошадь вместе выполняют задачи».

Добавим, что в марафоне примут участие конные подразделения из 4 стран — России, Монголии, Казахстана и Киргизии. Конкурс проходит с 3 по 8 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туве стартовал этап «военного ралли», который проходит также в рамках Армейских международных игр.

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