Кампала, , 09:32 — REGNUM

Суд Уганды вынес обвинительный приговор известному ученому и активистке Стелле Ньянзи. В пятницу, 2 августа, она была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения по обвинениям в «кибер-преследовании, связанным с постом Facebook», в котором она критиковала президента страны Йовери Мусевени, передает информационное агентство Reuters.

Вердикт вызвал гнев правозащитников, которые обвинили правительство в использовании законов об электронных коммуникациях для подавления политического инакомыслия.

Ньянзи присутствовала на заседании по вынесению приговора в суде в центре столицы Кампалы по видеосвязи из тюрьмы строгого режима на берегу озера Виктория на окраине города.

Джоан Ньянюки, глава правозащитной организации Amnesty International по Восточной Африке, заявила: «этот вердикт возмутителен и противоречит обязательствам Уганды по защите права на свободу выражения мнений… и демонстрирует абсолютную нетерпимость правительства к критике».

Приговор должен быть отменен, а Ньянзи, которая находится в тюрьме с ноября 2018 года, немедленно освобождена, говорится в заявлении Amnesty International.

«Угандийские власти должны отказаться от закона о неправомерном использовании компьютеров… который систематически использовался для преследования, запугивания и подавления критики правительства», — сказала Ньянюки.

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