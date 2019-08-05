Москва, , 09:26 — REGNUM

Чиновники не обязаны принимать в расчет мнение граждан РФ без прямого по каждому конкретному случаю указанию президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа, на соответствующий пробел в действующем законодательстве обратил внимание лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

На днях президент РФ Владимир Путин поручил руководству Архангельской области и Москвы учесть мнение местных жителей при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес. Ранее глава государства призвал власти Екатеринбурга учесть позицию горожан, выступавших против строительства храма в центре столицы Урала.

«Возникает вопрос: почему глава государства вынужден особо указывать губернаторам и мэрам на их прямую обязанность — знать настроения людей и прислушиваться к ним. Выходит, что до прямого вмешательства Президента чиновники попросту не брали в расчет мнение граждан по волнующим их вопросам», — указал Миронов.

Он отметил, что единственный действующий формат такого учета — публичные слушания, но закон отдает реализацию этой нормы на откуп муниципалитетам, не формулируя конкретных требований.

В этой связи Миронов настаивает на принятии закона «Об учете мнения граждан РФ при решении общественно важных вопросов». Он предлагает также установить ответственность — вплоть до уголовной — за воспрепятствование учету мнения граждан.

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