Исламабад, 5 августа 2019, 09:05 — REGNUM
Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил вооруженные силы Индии в нападении на мирное население штата Джамму и Кашмир, соответствующее заявление было опубликовано 4 августа на официальной странице главы пакистанского правительства в Twitter.
Заявление последовало после того, как представители вооруженных сил Пакистана обвинили Нью-Дели в нападении на мирных жителей, которое якобы произошло в субботу, 3 августа, в долине Нилум, в спорном штате Джамму и Кашмир.
Представители индийский военных отвергли подобные обвинения, назвав их «ложью» и «обманом».
Напомним, конфликт между Пакистаном и Индией продолжается долгие годы, основной причиной разногласий являются спорные территории Кашмира, за которые стороны вели несколько кровопролитных войн.
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