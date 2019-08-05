Исламабад, , 09:05 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил вооруженные силы Индии в нападении на мирное население штата Джамму и Кашмир, соответствующее заявление было опубликовано 4 августа на официальной странице главы пакистанского правительства в Twitter.

«Я осуждаю нападение Индии на ни в чем не повинных граждан с использованием кассетных боеприпасов. Это нарушает нормы гуманитарного права и собственные обязательства, взятые на себя Индией в 1983 году» Имран Хан

Заявление последовало после того, как представители вооруженных сил Пакистана обвинили Нью-Дели в нападении на мирных жителей, которое якобы произошло в субботу, 3 августа, в долине Нилум, в спорном штате Джамму и Кашмир.

Представители индийский военных отвергли подобные обвинения, назвав их «ложью» и «обманом».

Напомним, конфликт между Пакистаном и Индией продолжается долгие годы, основной причиной разногласий являются спорные территории Кашмира, за которые стороны вели несколько кровопролитных войн.

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