Улан-Батор, , 08:39 — REGNUM

В Монголии подвели предварительные итоги военного конного марафона, в котором принимают участие сборные России, Казахстана, Киргизии и Монголии. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

По состоянию на 7 часов утра по московскому времени команды Казахстана и Киргизии преодолели первую часть марафона, выйдя на заключительную дистанцию. Кроме того, стартовала также сборная Монголии.

В настоящее время к старту готовятся военнослужащие из России, которые преодолеют 130-километровую дистанцию только 6 августа. По предварительным данным, лидером является сборная Казахстана, преодолевшая первую половину маршрута за 7 часов 59 минут.

Отметим, военный «Конный марафон» является новинкой V Армейских международных игр. Сборную России на соревнованиях представляют стрелки 55-й горной бригады Тувы.

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