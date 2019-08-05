Сеул, , 08:39 — REGNUM

Совет безопасности ООН позволит Европейскому союзу поставить в КНДР сельскохозяйственную технику. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках проекта «Продовольственная безопасность КНДР» ЕС поставит в Северную Корею 26 тракторов, 30 молотилок и 2 электрические печи.

Известно, что ООН отменило санкции в отношении 200 товаров, включая аккумуляторы, болты и другие сопутствующие предметы, необходимые для ремонта сельскохозяйственной техники.

По предварительным данным, в КНДР будет доставлена техника итальянской сельскохозяйственной компании. Однако пока неизвестно, в какую часть страны будет поставлена техника.

Напомним, что санкции в отношении КНДР были отменены 25 июля, срок действия — 6 месяцев.