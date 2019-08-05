Токио, , 08:30 — REGNUM

Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Есихидэ Суга «Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо».

По его словам, Япония собирает всю информацию о военных учениях, которые планируются с 5 по 10 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Японии назвали поездку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курилы «чрезвычайно прискорбным» событием и несовместимым с позицией Японии по южным островам Курильской гряды.

В свою очередь, Медведев напомнил, что Курилы — это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Здесь не может быть поводов для беспокойства.

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