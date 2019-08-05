Сеул, , 08:09 — REGNUM

Южная Корея и Соединенные Штаты готовятся к проведению ежегодных военных игр, несмотря на предупреждение Северной Кореи. Об этом 5 августа сообщает Yonhap со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

«Готовятся наши совместные военные учения» , — говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

Ранее Вашингтон и Сеул приняли решение отказаться от ежегодных маневров, чтобы не вызывать негативной реакции со стороны Северной Кореи, однако серия ракетных испытаний Пхеньяна привела к отмене прежнего решения.

Целью учений является попытка смоделировать военную ситуацию на Корейском полуострове, в случае которой американское командование должно взять управление объединенными силами Южной Кореи и США в свои руки.

Как отмечают эксперты, военные учения могут сыграть негативную роль в переговорном процессе между Вашингтоном и Пхеньяном.

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