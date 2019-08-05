Нур-Султан, , 07:59 — REGNUM

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать новую гонку вооружений. Об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает озабоченность в связи с решением Соединенных Штатов Америки о выходе из ДРСМД», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Казахстан не оставляет надежд на то, что стороны приложат усилия для разрешения имеющихся проблем за счет действующих двусторонних и многосторонних механизмов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД, обвинив в своих действиях Россию. Ранее в Белом доме обвинили Москву в нарушении Договора из-за ракет 9М729.