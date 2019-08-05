5 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Грузия предпринимает шаги, которые не могут понять в Азербайджане. Мнения в экспертном сообществе звучат противоположные и самые невероятные, вплоть до вероятности необратимого разрыва стратегического партнерства. Однако в грузинском обществе все же признают – Тбилиси и Баку уже связаны настолько нерасторжимыми узами, что никакие внутренние или внешние факторы не в силах их разорвать.

Мира Гасанова, , 07:55 — REGNUM

Из Грузии пришло сообщение, что с 1 января 2020 года в стране будет использоваться только дизель, отвечающий стандартам «Евро-5», а это означает, что с этой даты будет остановлен импорт дизеля «Евро-4» из Азербайджана, который производство дизеля, отвечающего стандартам «Евро-5», начнет только с 2021 года. Некоторые эксперты усматривают в этом, добавляя и ситуацию вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи, «отход» Грузии от Азербайджана.

Относительно территориального спора между Тбилиси и Баку в последнее время сказано достаточно много. Правительства обеих стран выказывают намерение решать вопрос в рабочем порядке, продолжает работу совместная комиссия по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, следующее ее заседание состоится в Тбилиси. Однако периодически грузинская сторона дает очередной повод для нагнетания обстановки. На днях священнослужитель монастыря Давид Гареджи Кирион написал в Facebook, что азербайджанские пограничники заблокировали въезд паломников в Удобенскую церковь, которая действует в составе монастырского комплекса. Заместитель главы грузинского МИД Лаша Дарсалия заявил в связи с этим, что передвижение паломников и туристов по территории комплекса, который расположен вдоль границы Грузии с Азербайджаном, ограничено в целях безопасности и во избежание инцидентов.

Напомним, 14 июля граждане Грузии учинили инцидент в отношении пограничного наряда ГПС Азербайджана, после чего азербайджанская сторона увеличила количество пограничников и на подконтрольной себе территории разместила временную инфраструктуру для логистического обеспечения. Однако, как признал Дарсалия, «параллельно на указанном участке увеличилось и количество грузинских пограничников». Он подчеркнул, что на данном этапе пограничные ведомства Грузии и Азербайджана активно ведут переговоры, чтобы полностью разрядить обстановку и вернуть ситуацию в обычное русло, отметив при этом «недопустимость искусственного обострения ситуации», поскольку «подобные инциденты наносят вред стратегическим отношениям двух стран». Пресс-служба президента Грузии Саломе Зурабишвили призвала дать межправительственной комиссии возможность работать в спокойной обстановке, «чтобы достичь того результата, которого мы хотим достичь».

Но на какой же результат рассчитывает грузинская сторона? Естественно, на получение территории монастырского комплекса, причем заведомо зная, что Азербайджан не собирается ее уступать. В Тбилиси обвиняют власти в «пораженческой позиции» на переговорах. Так, лидер «антиоккупационного» движения «Сила в единстве» Давид Кацарава требует публичной встречи в расширенном составе с комиссией по делимитации государственной границы с Азербайджаном и доступа к базовым положениям текущих переговоров. Политический аналитик Кавказского института стратегических исследований Гела Васадзе же считает проблему вокруг комплекса Давид Гареджи не межгосударственной, а внутренней. По его словам, «это проблема, которая решается прежде всего внутри нашего общества. Должны быть достигнуты понимание и консенсус. А у нас консенсус сегодня такой: мы хотим, чтобы это было наше. Не получится. Когда я это говорю, на меня все обижаются, но 21 декабря 1991 года граница проходила там, где она проходила».

Руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде согласен со своим грузинским коллегой. Азербайджан в этом вопросе не отступит, грузинские власти своими необдуманными, безграмотными действиями загнали себя в патовую ситуацию. Теперь они просто пытаются успокоить общественность, усыпить бдительность «активистов», но в конечном итоге вынуждены будут согласиться с решением, на котором настаивает Азербайджан. Ситуация с монастырским комплексом со временем вернется в прежнее положение, она никак не повлияет на отношения между двумя соседними государствами, которые связывают серьезные региональные энергетические и транспортные проекты.

Тем более никак не отразится на партнерстве с Баку отказ Тбилиси от «Евро-4». Диалог двух стран основан на взаимовыгодных и жизненно важных интересах. Разрыв экономических отношений Грузии с Азербайджаном из-за такой мелочи и вовсе был бы нонсенсом. Ведь Азербайджан является одним из самых серьезных инвесторов в грузинскую экономику, SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) — это самый крупный налогоплательщик грузинской казны, она обладает серьезными активами в Грузии, как минимум, газораспределительными сетями, инфраструктурными объектами. Через терминал в Кулеви проходит около 2 млн тонн нефти в год, транзитный потенциал Грузии обеспечивается в значительной степени Азербайджаном, речь идет как об энергетическом, так и транспортном взаимодействии, ежегодно через территорию Грузии проходят тысячи контейнеров.

Даже если предположить гипотетически, что грузино-азербайджанские отношения в сфере экономики или политики дадут трещину, это прежде всего отразится на бюджете самой Грузии и серьезно повлияет на имидж страны — ведь Грузию ее партнеры и союзники рассматривают как очень важное транзитное звено в цепочке богатых энергоресурсами центрально-азиатских государств и Азербайджана. Европейский союз рассматривает Грузию и Азербайджан как важные транспортные узлы, которые обеспечат в будущем энергобезопасность европейского континента. Баку же отказ Грузии от «Евро-4» ничем не грозит, поскольку поставки высокооктановых видов топлива обеспечиваются за счет внешних источников, бензин марки 95 поступает из-за рубежа (в основном из России). Если Азербайджан начнет производство, то оно будет рассчитано на внутренний рынок. Что касается объемов, поставляемых в Грузию, то SOCAR легко найдет им замену. Казахстан уже выразил заинтересованность в поставках, поскольку у них не хватает мощностей для покрытия собственных потребностей.

Главным аргументом грузинских властей при принятии соответствующего решения было всего лишь предположение, что «Евро-5» улучшит экологию страны. Этот вид горючего содержит меньше серы, чем продаваемый сегодня в Грузии дизель типа «Евро-4», соответственно, менее вреден для окружающей среды, объясняют грузинские эксперты. Все они сходятся во мнении, что для экологии крайне важно, чтобы автотранспорт, работающий на дизельном топливе, использовал горючее стандарта «Евро-5», однако расходятся в том, когда именно должны быть задействованы эти стандарты. Причем, как утверждает руководитель НПО HUB Georgia Васо Урушадзе, исследований в этом направлении не проводилось. Ему вторит другой общественный деятель, председатель НПО «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава: «Неизвестно точно, сколько дизельных автомобилей передвигается по стране и в каком состоянии они находятся».

Обязательный технический осмотр весь транспорт страны пройдет только к концу года. «Вполне возможно, что неисправный автомобиль, в котором используется «Евро-5», будет наносить экологии такой же вред, что и использующий «Евро-4», — говорит Квашилава. Поэтому Ассоциация импортеров нефтепродуктов Грузии предлагает властям повременить с повышением стандартов импортируемого дизеля до уровня «Евро-5» на один год, до того, как в Азербайджане заработает производство соответствующего топлива. Импортеры опасаются, что поспешные действия могут привести к монополизации рынка российскими компаниями, поскольку нефтепродукты, импортируемые из России, сегодня самые конкурентоспособные, учитывая меньшие логистические затраты по сравнению с европейскими. Так, Урушадзе напоминает, что 40% продаваемого дизеля сегодня в Грузию импортирует именно Азербайджан. С учетом того, что поставлять топливо стандарта «Евро-5» азербайджанские производители смогут только к 2021 году, к тому времени рынок заполнят российские компании.

А это руководитель НПО HUB Georgia считает с учетом стратегических интересов своей страны и стратегического партнерства с Азербайджаном, в том числе в части энергобезопасности, «неоправданным». Так что, как можно видеть, мнения в экспертном сообществе звучат противоположные и самые невероятные, вплоть до вероятности необратимого разрыва стратегического партнерства. Однако в грузинском обществе все же признают — Тбилиси и Баку уже связаны настолько нерасторжимыми узами, что никакие внутренние или внешние факторы не в силах их разорвать.